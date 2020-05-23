رياضة | بايرن ميونيخ يكتسح فرانفكورت بالخمسة في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يكتسح فرانفكورت بالخمسة في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بايرن ميونيخ فوزًا ساحقًا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بخسمة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، ليواصل بذلك البايرن تصدره لجدول ترتيب البوندزليجا.

ووسط إجراءات صحية صارمة وقيود فرضها بروتوكول تطرق لأدق التفاصيل، عادت عجلة البوندسليغا الأسبوع الماضي للدوران دون جماهير. واقيمت مباريات السبت بعد وقوف اللاعبين دقيقة صمت حداد على ضحايا فيروس كورونا الذين وصل عددهم في المانيا اكثر من 8 الاف شخص.

ورفع بايرن، حامل اللقب في آخر سبعة مواسم، رصيده الى 61 نقطة مقابل 57 لدورتموند، فيما انزل باير ليفركوزن (53 نقطة) مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ من المركز الثالث بفوزه عليه في عقر داره 3-1.

وثأر بايرن لخسارته المذلة ذهابا 1-5 امام اينتراخت فرانكفورت في المرحلة العاشرة، والتي اطاحت مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش.

وبعد اعلان بايرن الجمعة عدم لجوئه الى خيار شراء عقده، بقي البرازيلي كوتينيو خارج تشكيلة المدرب هانزي فليك. وفي ظل غياب الاسباني تياغو المصاب وسيرج غنابري لجلوسه بديلا، لعب الكرواتي إيفان بيريشيتش والفرنسي كينغسلي كومان أساسيين.

في المقابل، لجأ أدي هوتر مدرب فرانكفورت الى الدفع بالبرتغالي اندريه سيلفا بدلا من الهولندي باس دوست هجوميا.

وتابع بايرن هوايته في تسجيل الاهداف تحت اشراف فليك، رافعا رصيده الى 55 هدفا في 17 مباراة.

فيما تابع فرانكفورت رصيده السيء خارج ارضه، حيث حقق 7 نقاط فقط من اصل 39 ممكنة وخسر في آخر 11 زيارة الى ميونيخ.

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على ملعب "اليانز ارينا"، اقترب البولندي روبرت ليفاندوفسكي من التسجيل بعد ارتداد كرته من عارضة الحارس كيفن تراب بعد ركنية توماس مولر (12).

لعب بعدها مولر تمريرته الحاسمة الـ17 هذا الموسم، تابعها المندفع ليون غوريتسكا قوية في سقف المرمى (17)، مسجلا هدفه الرابع في 2020. وهذا أكبر عدد من التمريرات الحاسمة للاعب هذا الموسم في البطولات الخمس الكبرى.

سجل بعدها مولر الثاني منفردا من حدود المنطقة الصغرى بعد عرضية من الكندي الشاب الفونسو ديفيس (41)، رافعا رصيده الى 7 اهداف هذا الموسم في الدوري.

وبعد 47 ثانية على بداية الثاني، سجل ليفاندوفسكي برأسه الثالث بعد عرضية من الجهة اليمنى لكومان، رافعا رصيده في ترتيب الهدافين الى 27 هدفا.

لكن المدافع النمسوي مارتن هينتيريغر كان له رأي آخر، فأعاد الحياة للمباراة بهدفين في ثلاث دقائق، الأول بيسارية قريبة اثر ركنية (52)، والثاني برأسية اثر ركنية ايضا (55)، مسجلا هدفه الثامن هذا الموسم.

لكن الظهير ديفيس استغل خطأ دفاعيا، فسجل بيمناه الرابع لبايرن من ارضية داخل المنطقة (61).

انقذ الحارس الدولي مانويل نوير الذي مدد عقده مع بايرن هذا الاسبوع مرماه من تسديدة قريبة خطيرة للصربي ميات غاتشينوفيتش (68).

ثم سجل هينتيريغر هدفه الثالث في المباراة، لكن هذه المرة في مرمى فريقه بعد مجهود من البديل غنابري (74).