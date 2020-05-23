رياضة | يوفنتوس يوجه أنظاره نحو نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يوجه أنظاره نحو نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي، بضم أحد نجوم نادي برشلونة، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لما ورد عن شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن يوفتتوس يستهدف ضم الإسباني "جوردي ألبا" الظهير الأيسر لنادي برشلونة.

وأكدت الشبكة، أن إدارة البيانكونيري تريد التعاقد مع ألبا، لكي يخلف البرازيلي "أليكس ساندرو" ظهير الفريق المرشح للرحيل بنهاية الموسم الحالي.

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وكشفت الشبكة، أن يوفنتوس سيجد صعوبة بالغة في اقناع برشلونة بالتخلي عن خدمات اللاعب، بسبب تدني مستوى زميله البرازيلي "جونيور فيربو".

وفتحت إدارة البلوجرانا خط التفاوض مع عدة لاعبين في مركز الظهير الأيسر، أبرزهم النمساوي "دافيد ألابا" ظهير بايرن ميونخ الألماني، والبرازيلي "أليكس تيليس" ظهير بورتو البرتغالي.

وانضم صاحب الـ31 عاماً لبرشلونة في عام 2012 من نادي فالنسيا الإسباني، ومثل الفريق في 324 بجميع المسابقات، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 59 هدفاً آخر، وتوج بعدة بطولات رفقة الفريق الكتالوني.