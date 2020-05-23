رياضة | على رأسها الدوري الإسباني.. دوريات تتحدي كورونا وتُحدد موعد عودتها

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر على رأسها الدوري الإسباني.. دوريات تتحدي كورونا وتُحدد موعد عودتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد الدوري الألماني هو أحد أبرز الدوريات الأوروبية الكبرى الذي عاد من جديد إلى الأضواء والحياة في ظل توقف جميع الدوريات حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يُهدد استئناف النشاط الرياضي في جميع البلدان.

وعادت منافسات البوندزليجا من جديد، ويأمل عشاق كرة القدم في عودة الدوريات الأخري تابعًا، لعل أبرز تلك الدوريات هي الإيطالي والإنجليزي والإسباني.

وبعدما استأنفت "البوندسليغا" نشاطها في 16 مايو (أيار)، بات الدوري الإسباني الأقرب من بين البطولات الكبرى للعودة، بعدما أجازت الحكومة في 23 مايو (أيار)، عودة المنافسات اعتباراً من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو (حزيران).

وفي ما يأتي عرض للدوريات التي استأنفت نشاطها وتلك التي حددت مواعيد العودة، وأخرى تبحث في بروتوكولات معينة لاسيما صحية منها، لكي تتمكن من استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس (آذار):

عادت منافسات الدوري الألماني، في 16 مايو (أيار) الجاري، حيث أقيمت المرحلة السادسة والعشرين (من أصل 34)، خلف أبواب موصدة، وهو ما سيتواصل في كل المراحل المتبقية.

والدوري الألماني هو الأول بين البطولات الأوربية الكبرى الذي يتم استئناف منافساته، والثاني في "القارة العجوز" بعد دوري جزر فارو المتواضع الذي عادت له الحياة في التاسع من مايو (أيار).

كما عادت منافسات كرة القدم أيضاً في استونيا حيث استؤنفت مباريات الدرجة الأولى خلف أبواب موصدة. وفي 23 مايو (أيار)، انضمت الجمهورية التشيكية الى البطولات المستأنفة، مع استكمالها بالمرحلة الخامسة والعشرين.

وعلى رغم تفشي الفيروس في مختلف أنحاء العالم، كانت بيلاروسيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تعلّق بطولتها المحلية خلال الشهرين الماضيين.

في ما يأتي المواعيد التي باشرت فيها بعض البطولات منافساتها بعد أكثر من شهرين من التعليق:



جزر فارو: التاسع من مايو

ألمانيا: 16 مايو

استونيا: 19 مايو

الجمهورية التشيكية: 23 مايو



نالت "لا ليغا" الضوء الأخضر من السلطات المعنية من أجل العودة إلى أرض الملعب في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل.

في ما يأتي المواعيد التي حُسِمت رسمياً لاستئناف بعض البطولات الوطنية: Advertisements



الدنمارك: 28 مايو

صربيا: 30 مايو

النمسا: الثاني من يونيو

البرتغال: الثالث من يونيو

سلوفينيا: الخامس من يونيو

كرواتيا: السادس من يونيو

تركيا: 12 يونيو

النروج: 16 يونيو

روسياً: 21 يونيو

فنلندا: الأول من يوليو تأمل إنجلترا وإيطاليا في اللحاق بألمانيا وانطلاق عجلة المنافسات في بطولتيهما في أقرب وقت ممكن، لكن المعادلة لا تزال معقدة، بين المخاوف الصحية والضوء الأخضر المنتظر من السلطات المختصة في البلدين. وتأمل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في استئناف الموسم قرابة منتصف يونيو (حزيران)، على رغم مخاوف يبديها لاعبون ومدربون حيال خطر التقاط العدوى، والحاجة لفترة أطول من التدريبات قبل استئناف المنافسات. وفي إيطاليا، مدد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي تعليق المنافسات الرياضية حتى 14 يونيو (حزيران)، علماً بأن الأندية كانت أبدت رغبتها في استئناف الموسم في 13 منه.

وأعلن وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا أن فرق دوري الدرجة الأولى تلقت الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الجماعية لكنها ستنتظر حتى 28 أيار(مايو) لمعرفة ما اذا كان من الممكن استئناف الموسم من عدمه.

وفي ما يلي بعض المواعيد لبطولات تأمل استئنافها:

رومانيا: 27 مايو

بولندا: 29 مايو

اليونان: السادس من يونيو

إنجلترا: منتصف يونيو

إيطاليا: 13 يونيو

سويسرا: 20 يونيو

بات الدوري الهولندي أول بطولة وطنية في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر.



ولم يتوج الاتحاد المحلي أي فريق باللقب، وجمّد الهبوط والصعود. وسارت فرنسا على خطى هولندا، لكن باريس سان جرمان تمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري بعد الإعلان في نهاية أبريل (نيسان) عن إنهاء الموسم.

وأدى قرار الرابطة إلى هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما سيصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى. وسيمثل فرنسا في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل كل من سان جيرمان ومرسيليا ورين.

الى ذلك، قررت الحكومة البلجيكية تعليق منافسات كرة القدم حتى 31 يوليو (تموز)، حالها كحال النشاطات الرياضية، ما ساهم بتسهيل مهمة رابطة الدوري باتخاذ قرار إنهاء الموسم وتتويج بروج باللقب.

وتوّج بروج بفضل هذا القرار الذي أسقط أيضا فاسلاند-بيفيرين الى الدرجة الثانية.

وقررت رابطة المحترفين في إسكتلندا تتويج سلتيك بطلا للدوري المحلي للعام التاسع على التوالي، بعد إنهاء الموسم بشكل نهائي.