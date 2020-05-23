رياضة | ناصر ماهر يُطالب فايلر بحسم مصيره مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ناصر ماهر يُطالب فايلر بحسم مصيره مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بحسم ملف المعارين خلال الفترة القادمة، بجانب الصفقات الجديدة والراحلين عن القلعة الحمراء.

وطالب ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمُعار لصفوف سموحة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، حسم موقفه من العودة مجددًا لصفوف الفريق أم سيكون خارج حسابات فايلر.

وكان اللاعب قد تلقي عروض خلال الفترة الماضية بعدما تألق فى صفوف سموحة، من المقاولون العرب والجونة والانتاج الحربي.

ومن المنتظر، أن يعقد الجهاز الفني للنادي الأهلي جلسة مع لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، من أجل مناقشة العديد من العروض الخاصة باللاعب وحسم موقفه.

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وفي سياق آخر، حدد النادي الأهلي مطالبه للموافقة على رحيل واحد من نجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر مسئولو القلعة الحمراء في الفترة الماضية على بيع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار لصفوف نادي الاتفاق السعودي في الصيف القادم.

وجاء قرار الأهلي ببيع أزارو بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم.

واشترط النادي الأهلي الحصول على مبلغ 3 مليون دولار من أي نادي يرغب في ضم وليد أزارو في الصيف القادم.