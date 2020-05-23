انت الان تتابع إلغاء موسم الدوري المكسيكي بسبب مخاوف كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن مسؤولون إلغاء المتبقي من موسم دوري كرة القدم للرجال والسيدات في المكسيك بسبب وباء كورونا دون تتويج بطل.
ودخلت رابطة الدوري المكسيكي في مناقشات مع مسؤولي الصحة بشأن عودة المباريات المتوقفة منذ 15 مارس آذار لكن توصلوا إلى أنه لا يمكن اللعب ”دون المخاطرة بأعضاء العائلة العظيمة“.
وأضافت رابطة الدوري في بيان يوم الجمعة ”لا جدال في أننا نختبر موقفا لا سابق له في بلادنا مما يجبر الصناعة في المكسيك على التعامل بحس جيد وتوحيد الجهود للالتزام بالمتطلبات“.
وأعلنت الرابطة عن ظهور ثماني عينات إيجابية بفريق سانتوس لاجونا يوم الأربعاء بعد الخضوع لفحوص كورونا رغم عدم ظهور الأعراض عليهم.
وسجلت المكسيك 59567 إصابة بالعدوى حتى يوم الجمعة وتوفي 6510 أشخاص وفقا لإحصاءات رويترز.
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