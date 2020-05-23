شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يقسو على فرانكفورت بخماسية في البوندزليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح فريق بايرن ميونيخ ضيفه آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 27 من الدوري الألماني.

سجل أهداف الفريق البافاري ليون جوريتسكا، في الدقيقة 17, وتوماس مولر، في الدقيقة 41, وروبرت ليفاندوفيسكي، في الدقيقة 46، وألفونسو ديفيز، في الدقيقة 61، وجاء بالهدف الخامس مارتن هينتير جير، لاعب فرانكفورت، في الدقيقة 74, بالخطأ في مرمى فريقه، على الرغم من تألقه وتسجيل هدفي آينتراخت في الدقيقتين 52 و 55.

وواصل بايرن تربعه على صدارة جدول البوندزليجا، إذ ارتفع رصيده للنقطة 61, فيما توقف رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 28 نقطة.

وضمن منافسات نفس الجولة، حقق بوروسيا دورتموند الفوز على فولفسبورج بهدفين دون رد، وخسر فرايبورج إمام فيردر بريمن بهدف نظيف، وتعادل هوفنهايم مع بادربورن بهدف لمثله.