شكرا لقرائتكم محمود أبو الدهب : الخطيب وصف هدفي في الاسماعيلي بـ "المارادوني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلى السابق ومنتخب مصر أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الحالي، أثنى على هدفه فى شباك الإسماعيلى بعدما أحرزة عقب عدة مراوغات من منتصف الملعب وقال له " ده هدف مارادوني".
وتحدث نجم النادي الأهلى السابق ومنتخب مصر في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت مع الاعلامي سيف زاهر عن بداياته داخل جدران نادي الزمالك مؤكدا أن مدربيه فى القلعة البيضاء كان لهم الفضل الأكبر عليه من خلال تطوير مستواه.
وأكد محمود أبو الدهب أنه بدأ رحلته مع الكرة داخل نادى الزمالك كمهاجم وليس مدافعا مثلما عرفته جماهير الكرة المصرية.
وقال أبو الدهب : رغم أنى أهلاوى ولكن لم أفرط فى فرصة قبولى باختبارات ناشئى الزمالك، وفرحت أنى قبلت فى نادى كبير رغم أنى ذهبت دون أن يعرف الجميع أن شقيقى هو مصطفى أبو الدهب نجم المصرى البورسعيدى، ولكن الذى لا يعرفه الجميع أن مدربى الناشئين أشركونى كمهاجم".
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