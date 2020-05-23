شكرا لقرائتكم محمود أبوالدهب : رضا عبدالعال كان بيرقص أي حد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشاد محمود ابوالدهب نجم النادي الاهلى ومنتخب مصر، بالمستوى الفنى الذى كان عليه رضا عبدالعال نجم نادي الزمالك والاهلى السابق قائلا : " رضا عبدالعال كان بيمشي يرقص أي حد "

كما أثنى محمود ابوالدهب على بداياته داخل جدران نادي الزمالك وأكد في تصريحات إعلامية لقناة اون تايم سبورت مع الاعلامي سيف زاهر أن مدربينه فى نادي الزمالك كان لهم الفضل الاكبر عليه من خلال تطوير مستواه.

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مؤكدا أنه بدأ رحلته مع الكرة داخل نادى الزمالك كمهاجم وليس مدافعا مثلما عرفته جماهير الكرة المصرية.

وقال أبو الدهب : رغم أنى أهلاوى ولكن لم أفرط فى فرصة قبولى باختبارات ناشئى الزمالك، وفرحت أنى قبلت فى نادى كبير رغم أنى ذهبت دون أن يعرف الجميع أن شقيقى هو مصطفى أبو الدهب نجم المصرى البورسعيدى، ولكن الذى لا يعرفه الجميع أن مدربى الناشئين أشركونى كمهاجم".