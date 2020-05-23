شكرا لقرائتكم موائد رياضية .. تفتكر رضا عبد العال هيفطر ايه اخر يوم رمضان ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتنوع الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل كتنوعهم في مهاراتهم ويظهر ذلك من خلال مائدة إفطار رمضان، "الخليج 365" يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الإفطار يوميًا فى شهر رمضان، وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا يعرفنا بوجبته.

ولا شك في وداع رمضان واخر يوم في الشهر الكريم كان يجب استضافة شخصية مثيرة اعلاميا ولديها جماهيرية فكان اللقاء مع رضًا عبد العال نجم الأهلى و الزمالك السابق الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم الأخير من شهر رمضان، مشيرا إلى أنه سيتناول اليوم "جلاش و لحمة مشوية و شوربة لسان عصفور و سلطة". Advertisements يحرص رضا عبد العال على الإجراءات الاحترازية فى الوقت الحالى بالتباعد الاجتماعى وامتناع العزومات . فيما يحرص رضا عبد العال فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وعائلته ، ولكن يبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا . وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية

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