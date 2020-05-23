قبل توقف النشاط بسبب كورونا.. كارتيرون وفايلر.. بين البطولات والأداء .. أرقام وإحصائيات الثنائى

بعد توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، وتحاول مصر السيطرة على الفيروس القاتل ومنع تفشيه بين المواطنين من خلال إجراءات احترازية والتى كانت من بينها توقف النشاط الكروي في مصر.



ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي عدم التسرع في ملف تجديد عقده، مؤكداً أنه لن يقوم بهذه الخطوة قبل تحديد موقف الدوري العام هذا الموسم، لأن هذا الامر سيترتب عليه العديد من المتغيرات التي سيكون لها دور كبير في تحديد قراره النهائي.

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واتفق فايلر مع الأهلي على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، إلا أنه ربط الأمر بموافقة اسرته المقيمة في سويسرا، حيث من المقرر أن يسافر فايلر إلى مسقط رأسه لمشاورتهم في الأمر قبل العودة والتجديد بشكل رسمي. حسبما نشر موقع "سوبر كورة".



وعلى الجانب الآخر قال الإعلامى خالد الغندور إن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك توجه إلى فندق إقامة الفرنسي باتريس كارتيرون لحسم ملف تجديده للنادى الأبيض.





وقاد كارتيرون الزمالك فى 20 مباراة حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل في 6 وخسر فى 2 وسجل 34 هدف واستقبل 15 آخرين وحقق بطولتين

قاد فايلر الاهلى فى 31 مباراة حقق الفوز فى 25 وتعادل في 4 وخسر فى 2 حقق بطولة واحدة ، سجل 73 هدف واستقبل 16 آخرين