تسعى إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، برئاسة القطري ناصر الخليفي، لإقناع لاعبي ونجوم الفريق بتخفيض رواتبهم لمواجهة الأزمة الاقتصادية والخسائر المالية المتوقعة بسبب فيروس كورونا. وأفادت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، بأن لهجة الخليفي أصبحت أكثر حدة،ما تجاهل نجوم الفريق الرد على اتصالاته للتفاوض على تخفيض رواتبهم. وأكدت الصحيفة أن الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان مستاء من عدم رد لاعبي الفريق على مكالماته خلال الفترة الأخيرة. Advertisements وأشارت إلى أن قائد الفريق، البرازيلي ”تياغو سيلفا“، قاد سافر إلى بلاده رافضاً تخفيض راتبه. وأضافت الصحيفة أن سيلفا يرفض مساعدة إدارة ”البي إس جي“ على إقناع نجوم الفريق بالتخلي عن جزء من رواتبهم. ويعد لاعبو باريس سان جيرمان وفقًا لبند ERTE بقانون العمل الفرنسي متعطلين عن العمل في الوقت الحالي، ما يعني أنهم يتقاضون 84% فقط من قيمة رواتبهم، إلا أن إدارة باريس سن جيرمان ترى أن هذا التخفيض غير كافٍ، مع توقعاتها بأن يصل حجم الخسائر المالية إلى 200 مليون يورو بسبب توقف النشاط الكروي.

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كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان خارج السيطرة.. القطري ناصر الخليفي يضغط لتخفيض الرواتب بسبب أزمة «كورونا».. ونجوم الفريق يرفضون الرد على اتصالاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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