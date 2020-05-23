شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفشل فى إقناع جيرالدو بالانتقال لأى من اندية الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت لجنة التخطيط بالأهلى في إقناع الانجولي جيرالدو جناح أيمن الفريق بالانتقال على سبيل الإعارة لأى من الأندية المحلية التي ترغب في استعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل وجود قرار من الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني برحيل اللاعب سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة حتي يتمكن من التعاقد مع لاعب أجنبي بديل في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلى وهم التونسى على معلول و المالى أليو ديانج والسنغالى أليو بادجي والنيجيرى اجاي والانجولى جيرالدو الذى اتم الاستقرار على رحيله .

وكان الأنجولي جيرالدو قد أبلغ مسئولى الأهلى برفضه اللعب لأي نادي محلي في مصر، حال الرحيل عن الفريق الأحمر رسمياً بنهاية الموسم الجاري، متمسكاً بالانتقال لأحد الأندية الخارجية .

لجنة التخطيط تسعى لتسويق اللاعب بالصورة الأفضل وتحقيق عائد مادي من ورائه ولذا فإنها ترغب في اعارته داخليا حتي تتمكن من إيجاد عروض مناسبة له بدلا من التسرع في بيعه خلال الانتقالات الصيفية القادمة وهو ما لن يحقق العائد المناسب بسبب تأثير أزمة انتشار فيروس كورونا على الأندية وميزانيتها وأسعار اللاعبين لذا فانها تري ان اعارته لاي من الأندية المحالية حاليا حلا لتحسن الوضع الاقتصادي الرياضى .

ويمتلك جيرالدو عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل، بجانب عرض من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، وهو ما سيحسمه جيرالدو خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلى رسمياً.

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