شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر حير الأهلي ..الصفقات الصيفية بين الحسم والمبالغة والرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحاطت الألغاز بخطط النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المرتقب، بسبب سياسة رينية فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، والذي لم يحسم حتى الآن موقفه من الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق الأحمرفي موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث بقيت تلك الأسماء بين الحسم والمبالغة والرفض، رغم أن السويسري حدد لإدارة النادي المراكز التي يحتاج إليها وأهمها تدعيم ثلاثة مراكز على وجه السرعة وهي "الجناح" يميناً وشمالاً وصانع الألعاب ولم يُمانع فايلر ضم مهاجم على مستوى عال من الكفاءة والقدرات العالية، إلا أن الأسماء المرشحة ظلت محل جدال بين فايلر والإدارة الحمراء، ولم يتم الاتفاق حتى اللحظة على تحديد الأسماء المطلوبة في الأهلي بشكل قاطع.

بعض الصفقات قد تبدو أسهل من غيرها لمسئولي النادي الأهلي، مثل صفقة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، نظراً للعلاقات الطيبة بين مجالس الإدارة في الناديين، ولا تعد هذه المرة الأولى التي يفاوض فيها الأهلي طاهر، ففي الصيف الماضي دخل الفريق الأحمر في مفاوضات مع اللاعب قبل أن يصرف نظر عن الصفقة.

هناك صفقات مهددة بالفشل بنسبة كبيرة نظراً للمبالغة من قبل الأندية في طلباتها المادية مثل باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي والذي يرفض ناديه التنازل عنه في الوقت الحالي إلا بمقابل مادي ضخم والحصول على خدمات بعض نجوم الدكة في الفريق الأحمر، وكذلك الأورجوياني جاستون سيرينو،لاعب صن داونز الجنوب أفريقي الذى طلب المدير الفني للأهلي ضمّه للفريق لكن الإدارة الحمراء لم تنجح حتى الأن بسبب رفض النادي الجنوب أفريقي الإستغناء عن اللاعب.

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بعض الأسماء التي عرضت على رينية فايلر، رفضها السويسري لوجهة نظره الفنية ولعل أبرز هذه الأسماء، رجب بكار لاعب فريق بيراميدز، كما أغلق الأهلي ملف ضم كريم العراقي ظهير أيمن فريق المصري رغم أنه كان مطروحاً هو الأخر لارتداء القميص الأحمر الصيف المقبل لكن مفاوضات ضم بكار أو العراقي تم إغلاقها مؤخراً بعد الجلسة التي عقدها محمود الخطيب رئيس النادي مع رينيه فايلر منذ أسبوع.

وليس هذا الثنائي فقط فالسويسري رفض أيضاً ضم حسام حسن مهاجم سموحة رغم العروض القوية التي يقدمها مع فريقه، وكذلك رفض عبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي والمنتخب الأوليمبي ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز.

الأمر بات محيراً بين الإدارة ومدرب الأهلي لعدم حسم أي صفقة حتى الآن، في الوقت الذي بات فيه الأحمر مهدداً بفقدان أحد أجانبه بسبب قرار الجبلاية بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد.