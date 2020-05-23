شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الدهب : بدأت مسيرتي في الزمالك والأهلي لا يُقارن بأي نادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر أن بداياته كانت داخل جدران نادي الزمالك ، معلقاً في تصريحات إعلامية لقناة اون تايم سبورت مع الاعلامي سيف زاهر، مدربين نادي الزمالك كان لهم الفضل الاكبر عليه من خلال تطوير مستواه.، كاشفاً أنه بدأ رحلته مع الكرة داخل نادى الزمالك كمهاجم وليس مدافع مثلما عرفته جماهير الكرة المصرية، وقال أبو الدهب : "رغم أنى أهلاوى ولكن لم أفرط فى فرصة قبولى باختبارات ناشئى الزمالك، وفرحت أنى قبلت فى نادى كبير رغم أنى ذهبت دون أن يعرف الجميع أن شقيقى هو مصطفى أبو الدهب نجم المصرى البورسعيدى، ولكن الذى لا يعرفه الجميع أن مدربى الناشئين أشركونى كمهاجم".

وكشف محمود أبو الدهب أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، أثنى على هدفه فى شباك الإسماعيلى بعدما أحرزه عقب عدة مراوغات من منتصف الملعب وقال له نصاً " ده هدف مارادوني".

وأضاف محمود أبو الدهب أن النادي الأهلي لا يُقارن بأي نادي أخر مؤكداً أن هناك فروقات كبيرة بين الفريق الأحمر وأي نادي أخر سواء داخل مصر أو خارجها مؤكداً أنه أحرز حوالي 40 هدف خلال مسيرته معظمهم من التسديدات بعيدة المدى التي كانت يتميز بها.

وأشاد محمود أبو الدهب بالثنائي حمادة عبد اللطيف ورضا عبد العال، مؤكداً أنهما كانا يتميزا بمهارتهما الكبيرة وقدرتهما على مراوغة أي لاعب.