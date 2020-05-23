بايرن يستعد لموقعة دورتموند بخماسية في فرانكفورت

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):
استعاد بايرن ميونخ تفوقه بفارق أربع نقاط أمام أقرب منافسيه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) إثر تغلبه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 5 / 2 اليوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.
وافتتح ليون جوريتسكا التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة 17 ثم أضاف توماس مولر الهدف الثاني للفريق في شباك ىينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 41.
وفي الشوط الثاني، سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 46 ثم رد آينتراخت فرانكفورت بهدفين سجلهما مارتن هينتيرجير في الدقيقتين 52 و56 قبل أن يضيف ألفونسو ديفيز الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 61 ويسجل هينتيرجير هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74 .
وجاء فوز كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند اليوم ليكون بمثابة الاستعداد الأمثل قبل مباراة القمة المرتقبة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل في المرحلة الثامنة والعشرين من البوندسليجا.
ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 61 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام دورتموند صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.
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