أبو الدهب: هددوني بالشطب قبل انتقالي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمود أبو الدهب، لاعب الأهلي وتيرول إنسبروك النمساوي السابق، أن تسدياته قورنت بالنجم البرازيلي الشهير روبرتو كارلوس، مؤكدا أنه تلقى تهديدات بالشطب قبل انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وقال أبو الدهب، في تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية" عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "عندما كنت محترفا في الدوري النمساوي، أطلقوا عليّ لقب المدفعجي لقوة تسديداتي".

وأضاف: "بعد قياس قوة تصويباتي وجدوها أقوى من تسديدات روبرتو كارلوس في سرعة الكرة، وما المشكلة في وضعي بمقارنة مع روبرتو كارلوس؟".

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وأكمل: "كنا نتدرب يوميا في الساعة التاسعة صباحا، وكان هناك مران في صباح يوم المباراة بخوض تدريبات خفيفة".

وكشف أبو الدهب كواليس انتقاله من المريخ البورسعيدي للأهلي قائلا: "تلقيت تهديدات بالشطب، وأبلغني مسؤولو اتحاد الكرة أنني قمت بتزوير الاستغناء الخاص بي رغم امتلاكي للعقد الذي انتقلت بموجبه للأهلي، وأخطرتهم بأنني سأعتزل الكرة إذا لم أنتقل للأهلي".

وتابع: "وكانت هناك مشكلة بسبب رحيل رئيس نادي المريخ، ووزير الشباب والرياضة وقتها، عبد المنعم عمارة، كان إسماعيلاوي وقال لي أنني سأنتقل للإسماعيلي وإلا سيتم شطبي من سجلات اتحاد الكرة، لكني تمسكت باللعب للأهلي".

وأتم قائلا: "فذهبت إلى اتحاد الكرة وقال لي فوزي غانم أنني مزور، كنت أبلغ من العمر 22 عاما وشعرت أن حلمي سيتبخر، ثم تواصلت مع عدلي القيعي مدير التعاقدات وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي، وتدخلا لحل الأزمة وأصبحت لاعبا للأحمر".