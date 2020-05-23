تقارير: برشلونة يقرر بيع ديمبيلي مقابل 42 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

قرر نادي برشلونة الإسباني الاستماع للعروض المقدمة للتعاقد مع نجمه الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي، والذي أبعدته الإصابات لفترات طويلة عن الملاعب، منذ انضمامه لصفوف الفريق الكتالوني عام 2017.

وتبعًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، بدأ برشلونة خطته التي تستهدف تقليل ميزانية الرواتب، وهو ما سيدفعه للتخلي عن بعض لاعبي الفريق، ويأتي ديمبيلي بين أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عقب نهاية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن المفاجأة تكمن في السعر المحدد لإتمام الصفقة، حيث سيقبل برشلونة بالتخلي عن ديمبيلي مقابل 42 مليون يورو فقط، بعدما تعاقد مع اللاعب من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 120 مليون يورو، قبل أقل من ثلاث سنوات.

ويعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أبرز المهتمين بالحصول على خدمات ديمبيلي، في ظل الرحيل المتوقع لمواطنه كيليان مبابي، وكان البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية أكد نية ناديه تقديم عرض للتعاقد مع الجناح الفرنسي الشاب.