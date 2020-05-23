دي ليخت: ميسي ليس أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

رفض ماتياس دي ليخت مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، وصف ليونيل ميسي نجم برشلونة بافضل لاعب في تاريخ كرة القدم مشيرًا إلى انه ليس الأفضل في بلاده، وبأنه يأتي بعد دييجو أرماندو مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتنية، تتويجه ببطولاتكبيرة مع منتخب بلاده.
وأضاف دي ليخت في تصريحاته:" هل تتفق مع ميسي افضل لاعب في التاريخ؟ حسنًا ميسي لاعب لايصدق ويستحق الإشادة ولكنني لا ارى ان لقب اللاعب الافضلفي تاريخ كرة القدم، ينطبق عليه".
وتابع مدافع يوفنتوس الشاب:" لا يمكنني إطلاق هذا اللقب عليه ، لانه ليس افضل لاعب في تاريخ بلاده ،في الارجنتين مارادونا هو الافضل بسبب تتويجه ببطولات كبيرة مع منتخب بلاده".
وتوج ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم خلال مسيرته الكروية 6 مرات.
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