فيديو..محمد صلاح يواصل تدريباته مع ليفربول

واصل فريق ليفربول الإنجليزي، تدريباته استعدادًا لعودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج"، التي تقترب من العودة في شهر يونيو المقبل، بعد توقفه أثر تفشي فيروس كورونا المستجد.
ظهر محمد صلاح نجم الريدز، في التدريبات الفردية،ونشر حساب ليفربول الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو يظهر فيه، معلقًا:" الملك المصري في غاية الحماس والاستعداد في التدريبات".
عادت أندية البريميرليج للتدريبات مع اتخاذ كافةالاحترازية واللازمة ضد فيروس كورونا المتفشي في البلاد، وقواعد التباعد الإجتماعي.
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