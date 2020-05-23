بايرن ميونخ يهز شباك فرانكفورت بهدفين في الشوط الأول

تقدم فريق بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي تجمعهم

مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الألماني.

سجل ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونخ الهدف الأول في الدقيقة 17، ثم سجل توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة '41.