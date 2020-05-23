فيردر بريمين يهزم فرايبورج في الدوري الألماني

فاز فيردر بريمين على نظيره فرايبروج بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني. سجل ليوناردو بيتنكورت هدف المباراة الوحيد لصالح فيردر بريمين في الدقيقة 19 من عمر المباراة, كما شهدت أحداث المباراة حالة طرد للاعب فيردر بريمين فيليب بارغفريدي في الدقيقة 88. فيردر بريمين فيليب بارغفريدي في الدقيقة 88. بهذه النتيجة يحتل فيردر بريمين المركز السابع عشر بترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة، في حين يحتل فرايبورج المركز السابع برصيد 37 نقطة.



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