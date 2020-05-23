موهبة لشبونة على رادار ميلان

يسعى نادي ميلان ضم إدواردو كواريسما، جوهرة فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي القادمة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار موقع "فوتبول إيطاليا"، أن ميلان يجهز

عرضًا مقابل 10 مليون يورو، من أجل ضم النجم الشاب صاحب الـ18 عامًا، ويقدم مستويات جيدة مع فريق 23 عامًا بالنادي البرتغالي.

ويحظى اللاعب بإهتمام أتلتيكو مدريد الذي يرغب أيضًا بضم اللاعب، و الذي يرتبط بنادي لشبونة، بعقد حتى صيف 2021 المقبل.