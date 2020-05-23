لاوتارو مارتينيز يغلق الباب أمام باريس سان جيرمان

أغلق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، الباب أمام باريس سان جيرمان، بعدما ابدى الأخير رغبته بضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وسط أهتمام برشلونة الكبير بضمه.

أشار برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، أن لاوتارو رفض عرضًا من النادي الباريسي،

مؤكدًا أنه مهتم فقط بالانتقال إلى برشلونة، واللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي نجم البرسا، على الرغم من عرض باريس سان جيرمان، لراتب أكبر من راتب برشلونة.

وتابع البرنامج أن النادي الباريسي يرغب بدعم خطخ الهجومي، بقيادة ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، لكن أوضح البرنامج الإسباني، أن لاوتارو ليس مهتمًا بالإنضمام لأي نادي سوى برشلونة.

ويكثف نادي برشلونة محاولاته من أجل اتمام عميلة انتقال لاوتارو لصفوف النادي الكتالوني، وتدعيم خط الهجوم، بعد إصابة لويس سواريز، صاحب الـ33 عامًا.