شاهد..مباراة بايرن ميونخ أمام فرانكفورت بالدوري الألماني

تقدم بوابة الوفد خدمة البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ آينتراخت فرانكفورت، اليوم السبت، في السادسة والنصف مساءً، على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات الجولة

27 من الدوري الألماني.

أعلن هانز فليك المدير الفني للفريق البافاري عن تشكيل فريقه الذي ضم كلًا من: نوير،

بافارد، بواتينج، ألابا، ديفيز، كيميتش، جوريتسكا، كومان، بيريسيتش، مولر، ليفاندوفسكي.

فيما جاء تشكيل فرانكفورت، على النحو التالي: تراب، نديكا، إلسانكر، فرنانديز، كوستيتش، جاسينوفيتش، هينتيريجر، رود، توريه، دا كوستا، سيلفا.