تشكيل فرانكفورت أمام بايرن ميونخ بالوندزليجا

أعلن الجهاز الفني لفريق فرانكفورت عن تشكيله أمام بايرن ميونخ خلال المباراة، التي تنطلق في السادسة والنصفمساءً ، على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الألماني.
جاءت تشكيلة فرانكفورت، على النحو التالي:
تراب في حراسة المرمى، نديكا، إلسانكر، فرنانديز، كوستيتش، جاسينوفيتش، هينتيريجر، رود، توريه، دا كوستا، سيلفا.
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