تشكيل فرانكفورت أمام بايرن ميونخ بالوندزليجا

أعلن الجهاز الفني لفريق فرانكفورت عن تشكيله أمام بايرن ميونخ خلال المباراة، التي تنطلق في السادسة والنصف

مساءً ، على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الألماني.جاءت تشكيلة فرانكفورت، على النحو التالي:

تراب في حراسة المرمى، نديكا، إلسانكر، فرنانديز، كوستيتش، جاسينوفيتش، هينتيريجر، رود، توريه، دا كوستا، سيلفا.