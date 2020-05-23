رياضة | ليفركوزن يقهر بوروسيا مونشنجلادباخ بالثلاثة في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 08:07 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفركوزن يقهر بوروسيا مونشنجلادباخ بالثلاثة في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق باير ليفركوزن فوزًا عريضًا على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

كما هو الحال في كافة مباريات الدوري الألماني منذ جائحة فيروس كورونا، أقيمت المباراة دون جماهير، لكن المدرجات كانت أكثر سطوعا بنحو 20 ألف صورة لبعض من جماهير غلادباخ الحقيقية التي دفع كل منهم 19 يورو (20.72 دولار) لوضع صورهم المصنوعة من الورق المقوى في الملعب.

ووضع هافرتس (20 عاما) ليفركوزن في المقدمة بعد سبع دقائق من البداية قبل أن يدرك ماركوس تورام التعادل في الدقيقة 52 وعاد هافرتس ووضع فريقه في المقدمة مرة اخرى بعدها بست دقائق من ركلة جزاء عقب عرقلة نيكو إلفيدي للمهاجم كريم بلعربي.

وسجل زفين بندر الهدف الثالث لباير ليفركوزن من ركلة حرة في الدقيقة 81، ليرفع رصيد فريقه إلى 53 نقطة في المركز الثالث متفوقا بفارق نقطة واحدة عن غلادباخ الذي تراجع للمركز الرابع.