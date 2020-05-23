رياضة | الزمالك يستقر على تجديد عقد كارتيرون.. ودعم الفريق بثلاث صفقات

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 08:07 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستقر على تجديد عقد كارتيرون.. ودعم الفريق بثلاث صفقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قناة نادي الزمالك، أن إدارة الفريق برئاسة المستشار "مرتضى منصور" استقرت على تجديد التعاقد مع المدير الفني الفرنسي للفريق الأول "باتريس كارتيرون" خلال الفترة المقبلة.

وأعلن "خالد الغندور" مقدم برنامج "زمالكاوي" والذي يذاع على قناة النادي، أن مرتضى منصور اتفق مع كارتيرون على تجديد عقد الأخير لمدة سنة.

وصرح الغندور: "أبلغني مرتضى منصور حالياً أنه اتفق على التجديد مع كارتيرون لمدة عام واحد".

وتابع: "كارتيرون وافق على التجديد لمدة عام، ويتم حالياً الإتفاق على بعض البنود الخاصة ومن ثم صياغة العقد".

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وأردف: "عقد كارتيرون جلسة بأحد الفنادق مع أحمد مرتضى وشقيقه أمير في حضور وكيل اللاعب".

واستطرد: "وافق كارتيرون على المقابل المادي، وسيتم قريباً الإعلان عن تجديد العقد بشكل رسمي".

وضمن برنامج "زمالكاوي" صرح فاروق جعفر، رئيس اللجنة الفنية بالنادي، أن إدارة الفريق ستقوم بتدعيم الفريق الأول بثلاثة أو أربعة لاعبين، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وتولى كارتيرون مهمة تدريب الزمالك في شهر نوفمبر الماضي خلفاً للصربي "ميتشو" وتوج معه الفريق ببطولتي كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي.

وقال جعفر: "تم الاتفاق مع ثلاث لاعبين بالفعل للإنضمام للفريق استعداداً للموسم المقبل'.