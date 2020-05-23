رياضة | بعد اهتمام الأهلي والزمالك بضمه.. تعرف على أرقام حسام حسن مع سموحة

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 08:07 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اهتمام الأهلي والزمالك بضمه.. تعرف على أرقام حسام حسن مع سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير الكرة المصرية عودة منافسات الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا بعد تعليق البطولتين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.

أرقام حسام حسن مع سموحة

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ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري حسام حسن خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-

- بطولة الدوري المصري الممتاز

شارك حسام حسن مع سموحة السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 17 لقاء، سجل 6 أهداف.

- بطولة كأس مصر

شارك في مباراة وحيدة وسجل هدف واحد.

ويستهدف كل من الأهلي والزمالك الحصول على خدمات حسان حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم خط الهجوم في كلا الفريقين.