رياضة | مانشستر سيتي يتحدى برشلونة وريال مدريد في الصفقة الكبرى

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 08:07 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يتحدى برشلونة وريال مدريد في الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي صراع شرس مع ناديي برشلونة وريال مدريد من أجل التعاقد مع صفقة نارية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

ويسعى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي للعودة من أجل المنافسة على لقب البريميرليج في الموسم القادم بعد خسارته بشكل كبير هذا الموسم وابتعاده عن ليفربول صاحب الصدارة بفارق 25 نقطة.

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وطلب جوارديولا التعاقد مع كاي هافيرتز لاعب فريق بايرن ليفركوزن الألماني هذا الصيف وذلك تحسبا لاحتمالية رحيل ليروى ساني إلى فريق بايرن ميونيخ.

وكان فريقي ريال مدريد وبرشلونة قد بدأ التواصل مع إدارة بايرن ليفركوزن في الفترة الأخيرة من أجل معرفة سعر بيع هافيرتز هذا الميركاتو.

الجدير بالذكر أن كاي هافيرتز يعد من أبرز المواهب في المانيا خلال المواسم الماضية، حيث ظهر مع فريق بايرن ليفركوزن بشكل مميز في الموسمين الماضي والجاري.