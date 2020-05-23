رياضة | الاتحاد السكندري يطلب شراء ثنائي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 08:07 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يطلب شراء ثنائي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي الاتحاد السكندري من نظيره نادي الزمالك التعاقد مع نجمي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويريد الاتحاد السكندري شراء عقد الثنائي أحمد رفعت ورزاق سيسيه نجمي الفريق والمعارين من صفوف الزمالك بشكل نهائي بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر.

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وحاول محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إقناع الثنائي رفعت وسيسيه بالبقاء مع الفريق بعد تألقهم بشكل واضح في الموسم الجاري.

وتواصل مسئولو الاتحاد السكندري بالفعل مع نادي الزمالك لمحاولة شراء عقد رفعت وسيسيه بشكل نهائي أو تجديد إعارته مع الفريق.

يذكر أن العديد من الأنباء قد أشارت إلى أن الزمالك ينوي إعادة أحمد رفعت ورزاق سيسيه مرة أخرى للفريق عقب انتهاء إعارته مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري بسبب مستواهم المميز.