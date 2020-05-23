رياضة | كوتينيو يواجه المصير المجهول

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 08:07 مساءً - انت الان تقراء خبر كوتينيو يواجه المصير المجهول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال مصير البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني المعار إلى بايرن ميونيخ الألماني غامضًا حتي هذه الللحظة، في ظل رغبة الفريق الكتالوني في بيع اللاعب بشكل النهائي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناء على رغبة كيكي سيتين المدير الفني للبلوجرانا

وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن ناديه لم يستخدم بند الشراء النهائي المدرج في عقد اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو /27 عاما/ المعار للفريق من برشلونة الإسباني.

وكشف رومينيجه عن انتهاء صلاحية هذا البند بمرور الموعد الذي كان متفقا عليه لإبداء الرغبة في شراء اللاعب نهائيا. وترك رومينيجه بهذا الباب مفتوحا أمام التكهنات بشأن ما إذا كان بايرن يرغب في ضم اللاعب بمقابل مالي أقل من المتفق عليه في العقد.

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وأضاف رومينيجه في تصريحات نشرتها مجلة "دير شبيجل" الألمانية : "انتهت صلاحية بند الشراء ولم نستخدمه... والآن ، علينا الانتهاء من خطة ترتيب الفريق داخليا ونرى ما إذا كان كوتينيو سيستمر في لعب دور معنا".

وكان بايرن استعار كوتينيو من برشلونة في صيف 2019 حتى نهاية الموسم الحالي. وخاض كوتينيو مع الفريق 22 مباراة في الدوري الألماني (بوندسليجا) سجل خلالها ثمانية أهداف.

وخضع كوتينيو الشهر الماضي لجراحة في كاحل القدم اليمنى. ويخضع اللاعب لتدريبات فردية حاليا.

وكان عقد إعارة اللاعب لبايرن ينص على إمكانية انتقاله إلى صفوف بايرن نهائيا بعد انتهاء فترة الإعارة حال سدد بايرن 100 مليون يورو (109 ملايين دولار) للنادي الإسباني. ولكن أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا وما تبعها من عواقب اقتصادية ومالية في الأندية ضاعفت من صعوبة تنفيذ هذا البند.