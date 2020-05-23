رياضة | تطورات جديدة حول صفقة انتقال بيانيتش إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 08:07 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة حول صفقة انتقال بيانيتش إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة التعاقد مع اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن فريق يوفنتوس لا يمانع رحيل بيانيتش إلى برشلونة هذا الصيف، ولكن الفريق الإيطالي يرغب في دخول نيلسون سيميدو ضمن تلك الصفقة لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق.

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وأوضحت تلك التقارير أن ميراليم بيانيتش تحدث مع مسئولي يوفنتوس بأنه سوف يرحل إلى برشلونة هذا الصيف أو سيبقى مع الفريق في الموسم الجديد.

حيث أن كان فريق باريس سان جيرمان قد دخل في مفاوضات مع إدارة يوفنتوس من أجل ضم بيانيتش إلا أن اللاعب البوسني رفض هذا العرض.

الجدير بالذكر أن فريق برشلونة يريد تدعيم مركز خط الوسط وذلك خاصة بعد اقتراب رحيل الثنائي ارتورو فيدال وايفان راكتيتش عن صفوف الفريق الكتالوني.