شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يعلن رسميًا رحيل ماريو جوتزه بنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني بشكل رسمي عن رحيل لاعبه ماريو جوتزه عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري مع انتهاء عقده.

وقال المدير الرياضي للنادي الألماني، مايكل زورك، في تصريحات صحفية قبل مباراة فريقه أمام فولفسبورج، اليوم، في الجولة 27 من الدوري الألماني إن «جوتزة» سيغادر قلعة سيجنال إيدونا بارك مع نهاية الموسم الجاري.

وأوضح «زورك»، كما نقل الحساب الرسمي للنادي على «تويتر»: «سنفترق مع ماريو جوتزه هذا الصيف، لقد كان قرارًا محترمًا ومشتركًا»، مضيفًأ: «ماريو رجل عظيم».

وشارك ماريو جوتزه هذا الموسم في 20 مباراة بجميع البطولات بقميص بروسيا دورتموند كان في معظمها بديلًا.