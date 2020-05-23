شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا بين فريق في الدوري المكسيسكي إلى 15 لاعباً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى سانتوس لاجونا المكسيكى لكرة القدم، عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفه، ليرتفع إجمالى اللاعبين المصابين بالعدوى إلى 15، حسبما أفاد موقع الدورى المكسيكى.
وكشف الموقع الالكترونى لاتحاد الكرة المكسيكى أن جميع اللاعبين المصابين بلا أعراض، وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة، تم عزلهم تحت إشراف طبى للنادى.
وأخضع سانتوس، أحد أكثر الفرق فوزا فى المكسيك خلال هذا القرن، بـ5 ألقاب دورى، العاملين به للتحليل، وجاءت نتائج 8 عناصر من الفريق إيجابية فى تقرير أول، انضم إليها لاحقا 4 حالات ثم الـ3 الأخيرة، ليصبح الإجمالى 15. وفى نفس السياق، أعلن نادى تشيفاس دى جوادالاخارا، عن إصابة أحد لاعبيه بكورونا دون أن يكشف عن هويته. وكانت رابطة الدورى المكسيكى أعلنت رسميًا، إلغاء البطولة هذا الموسم، بسبب تفشى الفيروس.
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