شكرا لقرائتكم محمود ابوالدهب: وجودي فى الأهلى ما يخلنيش أنكر فضل الزمالك عليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى محمود ابوالدهب نجم النادي الاهلى السابق ومنتخب مصر على بداياته داخل جدران نادي الزمالك وأكد في تصريحات إعلامية لقناة اون تايم سبورت مع الاعلامي سيف زاهر أن مدربينه فى نادي الزمالك كان لهم الفضل الاكبر عليه من خلال تطوير مستواه. مؤكدا أنه بدأ رحلته مع الكرة داخل نادى الزمالك كمهاجم وليس مدافعا مثلما عرفته جماهير الكرة المصرية. وقال أبو الدهب : رغم أنى أهلاوى ولكن لم أفرط فى فرصة قبولى باختبارات ناشئى الزمالك، وفرحت أنى قبلت فى نادى كبير رغم أنى ذهبت دون أن يعرف الجميع أن شقيقى هو مصطفى أبو الدهب نجم المصرى البورسعيدى، ولكن الذى لا يعرفه الجميع أن مدربى الناشئين أشركونى كمهاجم".

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