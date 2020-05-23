خاص.. كاف ينقذ مستحقات الزمالك المتأخرة من خزائن اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف مصدر مسؤول أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قام بمنح الزمالك مستحقاته المتأخرة "كاش"، وعكس المعتاد عليه سواء كان تحويلاً بنكياً، أو عن طريق اتحاد الكرة.

وقال المصدر في تصريحاته، لـ"يلا كورة" "الزمالك في الفترة الأخيرة، طلب من اتحاد الكرة أن يتسلم أي مستحقات له على أن يتم صرفها لهم بعد ذلك بسبب مشاكل القلعة البيضاء مع البنوك وأزمة تجميد الأرصدة".

وواصل "عندما قام الزمالك باجراءات قيد كابونجو كاسونجو، كان هناك اتفاق بشأن تحصيل المتأخرات ومستحقات اتحاد الكرة من الزمالك، والتحفظ على أي أموال تأتي من الكاف أو أي مصدر أخر".

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واستمر "الاتحاد الأفريقي يرسل مستحقات الأندية عن طريق التحويلات البنكية بشكل مباشر له، وعندما اتفق معنا الزمالك بشأن تسلم مستحقاته كان لحل أزمته".

وشدد "في حال قام الكاف بتحويل المبلغ المستحق للزمالك والبالغ 270 الف دولار كنا سنتحفظ عليه وفقاً للاتفاق المسبق مع الزمالك فيما يخص قيد كاسونجو".

واختتم "علمنا مؤخراً أن الزمالك وبعد تدخل أحد الوسطاء، نجح في الحصول على تلك المستحقات بشكل مباشر من كاف نقداً دون أي تحويل بنكي أو شيك كما هو متعارف عليه".