بقيادة مصرية.. هال سيتي يقود حملة لمنع عودة نشاط كرة القدم في إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

واصل نادي هال سيتي الإنجليزي الذي يملكه رجل الأعمال المصري عاصم علام حملته المعارضة لاستئناف نشاط كرة القدم في الأراضي الإنجليزية، حيث شن هجومًا قويًا على رابطة الدوري الإنجليزي.

وكان خطابًا أرسله نادي هال سيتي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" إلى جميع أندية المسابقة قد سربته صحيفة "ديلي ميل" وهو ما وضع النادي في حرج شديد.

وتضمن الخطاب تحذيرًا من استئناف المنافسات، حيث قال إيهب علام نائب رئيس النادي إن الموسم الذي تم تجميده بسبب انتشار مرض "كوفيد-19" المعروف عالميًا بكورونا المستجد لا يمكن استكماله دون تعرض الأندية لمخاوف محتملة وغير ضرورية.

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وقال نادي هال سيتي أمس الجمعة إنه شعر بخيبة أمل تجاه تسريب الخطاب، كون الأمر يعد مسألة خاصة بين أندية المسابقة، قبل أن تؤكد صحيفة "تيليجراف" البريطانية اليوم السبت أن هال سيتي أرسل خطابًا جديدًا بالمضمون ذاته.

وواجه هال سيتي اتهامات بأنه يسعى لإلغاء الموسم بحثًا عن أهداف خاصة وليس للمصلحة العامة، حيث يصارع الفريق الهبوط في الموسم الحالي، كما تخلى عن مجموعة من أبرز لاعبيه في الموسم الحالي، بينهم جارود بوين وكامل جروسيكي، إلا أن ملاكه المصريين أكدوا أن هدفهم هو المصلحة العامة.

وتأتي مطالبات هال سيتي قبل 48 ساعة فقط من الموعد المحدد لاستئناف تدريبات أندية دوري الدرجة الأولى، بينما بدأت بالفعل تدريبات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المنتظر أن يتم تحديد مصير "تشامبيونشيب" بشكل رسمي الأسبوع المقبل.