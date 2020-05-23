بالفيديو.. دقيقة حدادًا على ضحايا "كورونا" بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - وقف لاعبو أندية الدوري الألماني دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا "كورونا" قبل انطلاق مباريات الجولة الـ27. وتُلعب اليوم السبت 5 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الألماني، أبرزها مواجهة الوصيف دورتموند أمام فولفسبورج. كذلك يتواجه فريق هوفنهايم مع بادربورن، ويلعب بروسيا مونشنجلادباخ أمام باير ليفركوزن، ويحل فيردر بريمن ضيفًا على فرايبورج. وفي السادسة والنصف يستضيف المتصدر بايرن ميونخ نظيره أينتراخت فرانكفورت.

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