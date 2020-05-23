دورتموند يقهر فولفسبورج بثنائية في الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل بوروسيا دورتموند انطلاقته بعد استئناف المنافسات وحقق انتصارا مستحقا على مضيفه فولفسبورج 2 / صفر اليوم السبت في المرحلة الـ27 من الدوري الألماني.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب باير ليفركوزن على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3 / 1 وفيردر بريمن على مضيفه فرايبورج 1 / صفر وتعادل بادربورن مع هوفنهايم 1 / 1 .

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وافتتح رافاييل جوريرو التسجيل لبوروسيا دورتموند قي الدقيقة 32 ثم أضاف النجم المغربي أشرف حكيمي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 78 .

وكان بوروسيا دورتموند قد تغلب على شالكه 4 / صفر في ديربي الرور يوم السبت الماضي لدى استئناف منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بعد فترة توقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونجح اليوم في تحقيق انتصار مقنع على فولفسبورج ليكون بمثابة استعداد جيد قبل مباراة القمة المرتقبة بين دورتموند وبايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط خلف حامل اللقب بايرن ميونخ الذي يستضيف اليوم آينتراخت فرانكفورت، بينما تجمد رصيد فولفسبورج عند 39 نقطة.