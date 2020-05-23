سانشو يسجل رقماً جديداً في الموسم الحالي

تمكن جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، من تحقيق رقماً شخصياً، في منافسات الموسم الحالي، لم يتحقق سوى لاثنين من اللاعبين في محتلف الدوريات.

وأكدت شبكة "أوبتا" الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن سانشو تمكن خلال مباراة فريقه أمام فولفسبورج من صناعة هدفه رقم الـ 30 بالدوري.

وأضافت أن هذه الإحصائية لم تتكرر في الموسم الحالي إلا مع الثنائي إيموبيلي لاعب لاتسيو الإيطالي وميسي لاعب في محتلف الدوريات.وأكدت شبكة "أوبتا" الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن سانشو تمكن خلال مباراة فريقه أمام فولفسبورج من صناعة هدفه رقم الـ 30 بالدوري.وأضافت أن هذه الإحصائية لم تتكرر في الموسم الحالي إلا مع الثنائي إيموبيلي لاعب لاتسيو الإيطالي وميسي لاعب برشلونة الإسباني.

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