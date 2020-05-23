ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونخ أمام فرانكفورت

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت، التي تنطلق فيالسادسة والنصف مساءً ، على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الألماني.
جاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:
نوير في حراسة المرمى ، بافارد، بواتينج، ألابا، ديفيز، كيميتش، جوريتسكا، كومان، بيريسيتش، مولر، ليفاندوفسكي.
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