فلاش باك..تكريم اتحاد الجمباز لنجل الشهيد "منسي" داخل نادي المقاولون

نشر حساب المقاولون العرب عبر صفحته على فيسبوك، فيديو لتكريم حمزة نجل البطل الشهيد، أحمد منسي في البطولة الجمهورية لتحت ١٠ سنوات في

عام 2018، و التي نظمها اتحاد الجمباز بنادي المقاولون العرب الرياضي.

ويمارس حمزة أحمد منسي، رياضة الجمباز

منذ طفولته المبكرة، وكانت أمنية والده أن يحصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول بالجمباز، وهو ما نجح فيه بالفعل فى بطولة الجمهورية للجمباز تحت 10 سنوات، بعد تقديم أداء رائع.

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