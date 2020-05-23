شوبير: مد عمل اللجنة الخماسية لمدة عام واضافة عضوين

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أن هناك اتجاه لمد عمل اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حالياً، برئاسة عمرو الجنايني، لمدة عام إضافي في ظل انتشار وباء كورونا

وقال شوبير عبر حسابه الشخصي على تويتر: الاتجاه الآن لمد عمل اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة لمدة عام، مع اضافة عضوين لتصبح اللجنة

السباعية.

ومازال الغموض يسيطر على لائحة اتحاد الكرة الجديدة وموعد الاعلان عنها، خاصة وأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لم يرسل حتى الأن النسخة النهائية لاتحاد الكرة حتى يتم عرضها على الجمعية العمومية والتصويت عليها، وهو ما دفع الجبلاية لاستعجال الفيفا .