طالب ريـال مدريد الإسباني، نظيره نادي ميلان الإيطالي، برفع المقابل المادي المعروض من أجل الحصول على خدمات لوكا يوفيتش مهاجم الريـال في الميركاتو المقبل.
وأكد تقرير فرنسي اليوم السبت، أن
وأشار أن هذه القيمة التي حددها ميلان تأتي مقابل استعارة اللاعب لمدة موسمين مع وجود بند في عقد الإعارة ينص على أحقية شراء اللاعب بعد الاتفاق مع ناديه الأول ريـال مدريد.
وانضم اللاعب إلى مدريد صيف العام الماضي مقابل 60 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر ريـال مدريد يطالب ميلان برفع قيمة صفقة لوكا يوفيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.