ريـال مدريد يطالب ميلان برفع قيمة صفقة لوكا يوفيتش

طالب ريـال مدريد الإسباني، نظيره نادي ميلان الإيطالي، برفع المقابل المادي المعروض من أجل الحصول على خدمات لوكا يوفيتش مهاجم الريـال في الميركاتو المقبل.

وأكد تقرير فرنسي اليوم السبت، أن

ميلان عرض على الريـال الحصول على خدمات اللاعب مقابل 45 مليون يورو، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضاً من مسؤولي مدريد.وأشار أن هذه القيمة التي حددها ميلان تأتي مقابل استعارة اللاعب لمدة موسمين مع وجود بند في عقد الإعارة ينص على أحقية شراء اللاعب بعد الاتفاق مع ناديه الأول ريـال مدريد.وانضم اللاعب إلى مدريد صيف العام الماضي مقابل 60 مليون يورو.