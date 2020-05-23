الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يهزم فولفسبورج ويواصل مطاردة بايرن ميونيخ

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزًا غاليًا على مستضيف فولفسبورج بهدفين دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما عصر اليوم السبت على ملعب فولكسفاجن آرينا، ضمنمنافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.
وسجل ثنائية بوروسيا دورتموند كل من رفائيل جوريرو وأشرف حكيمي فيالدقيقتين 32، 78.
بهذه النتيجة يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني بترتيب الدوري الالماني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن بايرن ميونيخ متصدر المسابقة، في حين يتوقف فولفسبورج عند المركز السادس برصيد 39 نقطة.
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