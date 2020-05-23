خسر فريق بوروسيا مونشنجلادباخ أمام نظيره باير ليفركوزن بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت على ملعب بارك آرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.
ثلاثية باير ليفركوزن جاءت عن طريق كاي هافيرتس الذي سجل هدفين في الدقيقتين 7، 58، ثم أضاف سيفن بيندر الهدف الثالث في الدقيقة 81 من عمر المباراة،في حين سجل ماركوس توارم هدف مونشنجلادباخ في الدقيقة 51 بداية الشوط الثاني.
بهذه النتيجة يتوقف بوروسيا مونشنجلادباخ عند المركز الرابع برصيد 52 نقطة بترتيب الدوري الألماني، في حين يقتنص باير ليفركوزن المركز الثالث بترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الألماني.. مونشنجلادباخ يخسر أمام باير ليفركوزن ويبتعد مؤقتًا عن صراع الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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