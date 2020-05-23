أمريكا تخفف قيود السفر على محترفي الرياضة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تخفيف القيود المفروضة على السفر بالنسبة للرياضيين الأجانب ممن يمارسون مختلف الرياضات داخل أمريكا.

وأعلن وزير الأمن الأمريكي، أن توجهات الدولة حالياً تحث على عودة

وأكدت الوزارة الأمريكية، على تعليمات الرئيس الأمريكي ترامب، بإعادة فتح الحياة من جديد لمن أبعدته الأزمة الحالية عن العمل، من أجل إنعاش الاقتصاد الأمريكي. الدولة حالياً تحث على عودة الرياضة من جديد في أقرب توقيت بعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، من أجل كسر حالة الملل، وعودة الاستثمار الرياضي.وأكدت الوزارة الأمريكية، على تعليمات الرئيس الأمريكي ترامب، بإعادة فتح الحياة من جديد لمن أبعدته الأزمة الحالية عن العمل، من أجل إنعاش الاقتصاد الأمريكي.

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