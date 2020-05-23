إنتر ميلان يتمسك بعودة مهاجمه المعار إيكاردي

أخبر نادي إنتر ميلان الإيطالي، نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، بضرورة عودة اللاعب المعار ماورو إيكاردي مهاجم باريس، والذي تنتهي فترة إعارته بختام الموسم الجاري.
وكشفت تقارير إيطالية، اليوم السبت،
يذكر أن عقد إعارة اللاعب من إنتر ميلان، يوجد به بند ينص على أحقية شراء باريس للاعب مقابل 70 مليون يورو، وهو الأمر الذي يتفاوض مسؤولو باريس بشأنه لتخفيض القيمة.
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