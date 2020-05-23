إنتر ميلان يتمسك بعودة مهاجمه المعار إيكاردي

أخبر نادي إنتر ميلان الإيطالي، نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، بضرورة عودة اللاعب المعار ماورو إيكاردي مهاجم باريس، والذي تنتهي فترة إعارته بختام الموسم الجاري.

وكشفت تقارير إيطالية، اليوم السبت،

أن إنتر رفض عرضاً من باريس بشراء اللاعب يقدر بـ 50 مليون يورو، بعد أن قدر النادي الإيطالي قيمة 70 مليون يورو بإجمالي الإضافات نظير التفريط في إيكاردي لصالح باريس.يذكر أن عقد إعارة اللاعب من إنتر ميلان، يوجد به بند ينص على أحقية شراء باريس للاعب مقابل 70 مليون يورو، وهو الأمر الذي يتفاوض مسؤولو باريس بشأنه لتخفيض القيمة.