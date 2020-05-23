اخبار الرياضه

إنتر ميلان يتمسك بعودة مهاجمه المعار إيكاردي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أخبر نادي إنتر ميلان الإيطالي، نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، بضرورة عودة اللاعب المعار ماورو إيكاردي مهاجم باريس، والذي تنتهي فترة إعارته بختام الموسم الجاري.
وكشفت تقارير إيطالية، اليوم السبت،

أن إنتر رفض عرضاً من باريس بشراء اللاعب يقدر بـ 50 مليون يورو، بعد أن قدر النادي الإيطالي قيمة 70 مليون يورو بإجمالي الإضافات نظير التفريط في إيكاردي لصالح باريس.
يذكر أن عقد إعارة اللاعب من إنتر ميلان، يوجد به بند ينص على أحقية شراء باريس للاعب مقابل 70 مليون يورو، وهو الأمر الذي يتفاوض مسؤولو باريس بشأنه لتخفيض القيمة.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يتمسك بعودة مهاجمه المعار إيكاردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا