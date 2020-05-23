"كانتي" يغيب عن تدريبات تشيلسي ..تعرف على السبب

يغيب الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي عن المباريات المتبقية هذا الموسم في حال استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز الكروي بعد أن أبدى مخاوفه من العودة إلى التدريبات.

وتوقفت كرة القدم الإنجليزية في منتصف مارس بسبب الوباء لكن الأندية تتدرب الآن في مجموعات صغيرة

ضمن خطة لاستئناف المنافسات تتوقع العودة في يونيو المقبل.

وكان كانتي قد حضر لمركز كوبهام التدريبي التابع لتشيلسي يوم الثلاثاء لكنه حصل من وقتها على إذن بالتدريب في منزله بعد أن أبدى بعض المخاوف.

Advertisements

وقال تروي ديني قائد واتفورد إنه لن يعود للتدريبات خوفا على سلامة طفله الرضيع في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء أن 6 أشخاص من ثلاثة أندية مختلفة جاءت عيناتهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وكان تشيلسي يحتل المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة من 29 مباراة قبل توقف المنافسات.