"كانتي" يغيب عن تدريبات تشيلسي ..تعرف على السبب

يغيب الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي عن المباريات المتبقية هذا الموسم في حال استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز الكروي بعد أن أبدى مخاوفه من العودة إلى التدريبات.
وتوقفت كرة القدم الإنجليزية في منتصف مارس بسبب الوباء لكن الأندية تتدرب الآن في مجموعات صغيرةضمن خطة لاستئناف المنافسات تتوقع العودة في يونيو المقبل.
وكان كانتي قد حضر لمركز كوبهام التدريبي التابع لتشيلسي يوم الثلاثاء لكنه حصل من وقتها على إذن بالتدريب في منزله بعد أن أبدى بعض المخاوف.
وقال تروي ديني قائد واتفورد إنه لن يعود للتدريبات خوفا على سلامة طفله الرضيع في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا
وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء أن 6 أشخاص من ثلاثة أندية مختلفة جاءت عيناتهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد.
وكان تشيلسي يحتل المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة من 29 مباراة قبل توقف المنافسات.
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