رياضة | الزمالك يحتفل بذكرى التتويج ببطولة الدوري عام 2003

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحتفل بذكرى التتويج ببطولة الدوري عام 2003 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل نادي الزمالك بذكري التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠٠٢/٢٠٠٣، بعد الفوز على الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عدة صور من المباراة وكتبت :" في مثل هذا اليَوم عام ٢٠٠٣ استطاع الزمالك حصد لقب الدوري في الجولة الأخيرة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف حسام عبد المنعم".

وقد شهد هذا الموسم أحداث درامية بعد ان كان الأهلي الأقرب بالتتويج باللقب المحلي، ولكن خسارة الأحمر في الجولة الأخيرة من البطولة حولت درع الدوري من منطقة الجزيرة إلى مبت عقبة.

وأطلق على هذه البطولة دوري يبد عبد النعيم لاعب فريق إنبي في ذلك الحين، وذلك بعد تسجيل عبد النعيم هدف الفريق البترولي في شباك الأهلي ليعلن الزمالك بطلا للبطولة بفارق نقطة وحيدة.